Threema Work: Miguel Rodriguez wird Leiter Sales

Der Instant Messenger Threema verstärkt seinen Vertrieb bei Geschäftskunden und ernennt Miguel Rodriguez zum neuen Leiter Sales für die Business-Lösungen rund um Threema Work, den Messenger für Unternehmen. Der erfahrene Vertriebsmanager soll die Sales-Aktivitäten im wichtigen Segment der gewerblichen Kunden weiter ausbauen und internationalisieren. Mit einem vergrösserten Sales-Team soll er die Kundenbetreuung sowie das Customer Success Management stärken und neue Märkte für Threema Work erschliessen.

«Sicheres und datenschutzkonformes internes Messaging ist für immer mehr Unternehmen und Organisationen sehr wichtig. Wir spüren eine enorme Nachfrage», wird der CEO von Threema, Martin Blatter, in einer Mitteilung zitiert. «Mit seinem exzellenten Marketing- und Vertriebs-Know-how wird uns Miguel Rodriguez dabei unterstützen, diese Nachfrage zu bedienen und die Marktanteile im Business-Bereich in Deutschland, der Schweiz und Österreich weiter auszubauen.»

Miguel Rodriguez war zuletzt Chief Revenue Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei Squirro, einem Anbieter von Augmented-Intelligence-Lösungen zur Umwandlung von Unternehmensdaten in KI-gesteuerte Erkenntnisse. In verschiedenen Funktionen war er dem Unternehmen seit Februar 2014 verbunden. Rodriguez hat laut Mitteilung die Bereiche Vertrieb, Marketing, Business Development, Partner Management sowie Education geleitet und war direkter Vorgesetzter von 14 Mitarbeitern in Zürich, London, New York und Singapur.

Zuvor war er seit September 2008 bei X-Rite Europe (Pantone), einem Weltmarktführer für Farbwissenschaft und -technologie, für die Bereiche Support, Administration und After-Sales verantwortlich. Davor hatte er für BASF, Honeywell und Siemens gearbeitet. Seit 2015 ist er Business-Mentor der Swiss Startup Factory in Zürich. Der 39-jährige Rodriguez hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft der HSO Wirtschaftsschule Schweiz. (pd/cbe)