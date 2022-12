Witwinkel: Mini-Game zur Lehrstellensuche

Die richtige Wahl einer Lehre gehört zu den bedeutsamsten Schritten im Leben junger Menschen. Als eine wichtige Arbeitgeberin in der Schweiz ist sich Ikea Schweiz ihrer Verantwortung zur Ausbildung der nächsten Generation bewusst. Um den Jugendlichen von Beginn an auf Augenhöhe zu begegnen, hat Ikea Schweiz eine einmalige Hilfe in der Lehrstellensuche ins Leben gerufen und sich dafür die Zürcher Kreativagentur Witwinkel an Bord geholt.

Lehrstellensuche wird zum besonderen Erlebnis

In Zusammenarbeit mit Witwinkel wurde ein interaktives Informationsvideo mit Game-Charakter in vier Sprachen umgesetzt. Dieses macht bereits die Lehrstellensuche für Interessierte zu einem echten Erlebnis, wie es in einer Mitteilung heisst. Angehende Lernende werden entlang einer aktivierenden Story von realen Ikea-Mitarbeitenden durch die verschiedenen Lehrberufe geführt, nach ihren Vorlieben und Interessen gefragt und für ihre Antworten mit verschiedenen Punkten belohnt. Somit können sie spielerisch testen, ob ihnen die Tätigkeiten des gewählten Berufs auch wirklich entsprechen. Praktischerweise gibt es am Ende des Videos die Möglichkeit, sich direkt auf eine offene Lehrstelle aus dem umfassenden Lehrstellenangebot bei Ikea Schweiz zu bewerben.



Dank dieser innovativen Idee werde die Lehrstellensuche mit spannenden Insights und authentischen Testimonials aus dem Lehrbetrieb angereichert. Dies erleichtere jungen Talenten nicht nur die Entscheidung für eine Lehre, sondern gebe ihnen auch die Möglichkeit, sich bereits im Informationsprozess mit Ikea Schweiz identifizieren zu können. Begleitet wird das Mini-Game-Video laut Mitteilung von einer schweizweiten Snapchat- und TikTok-Kampagne.

Verantwortlich bei Ikea Schweiz: Sara Thenen (Projektleitung), Dijana Mirnic (Ausbildnerin / Intro / Sprecherin); verantwortlich bei Witwinkel: Lara Hanselmann (Projektleitung & Konzept), Severin Wirth (Kamera & Schnitt), Valerie Gervik (Licht), Florian Hillner (Licht & Ton), Timo Kern (Grafik & Programmierung), Niko Messerli, II Design (Animation & Design). (pd/cbe)