Samsung: Mit einer KI-Offensive gegen Apple

WEF

Netzwerk öffnet Zugang zu KI-Infrastruktur

Mehrere Institutionen haben am Mittwoch in Davos das «International Computation and AI Network» lanciert.

Ein internationales Netzwerk will den Zugang zu Supercomputern für weitere Kreise öffnen. Das Schweizer Aussendepartement und mehrere Forschungsinstitutionen aus der Schweiz, Finnland und Afrika haben am Mittwoch in Davos das «International Computation and AI Network» lanciert.