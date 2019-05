Best of Swiss Web

Hinderling Volkart führt die ewige Besten-Liste an

«Sehr innovative Elemente sind unser USP», sagt Michael Hinderling. Eine andere Agentur überspringt 43 Plätze.

Die Schweizer Digitalagentur landet erneut an der Spitze der Bestenliste von «Best of Swiss Web». Überraschungen gibt es in den Top 100: eine Agentur überspringt ganze 43 Plätze.