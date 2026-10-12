Rocket: «Ältester Praktikant» hört nach neun Jahren auf

Publiziert am 12.10.2026

Rocket hatte im Januar 2017 ein Praktikum in der Account Coordination mit einem Mindestalter von 65 Jahren ausgeschrieben. Innert vier Tagen trafen 16 Bewerbungen ein (persoenlich.com berichtete). Den Zuschlag erhielt Livio Arfini, zuvor Chief Learning Officer bei Manor. Er trat die auf drei Monate befristete Stelle im März 2017 an und blieb danach bei der Agentur.

«Mit 65 muss man nicht aufhören, neugierig zu sein», wird Arfini in einer Mitteilung der Agentur zitiert. «Für mich war es eine grossartige Erfahrung, nochmals in eine völlig andere Arbeitswelt einzutauchen und gleichzeitig meine eigene Erfahrung einbringen zu können.»

Schon während des Praktikums leitete Arfini ein Projekt für die Zielgruppe 65+. Er setzte es zusammen mit einem rund 50 Jahre jüngeren Grafikerlernenden um. Zuletzt arbeitete er mit einer Lernenden zusammen, die fast 60 Jahre jünger ist. «Livio hat Ideen hinterfragt, neue Blickwinkel eingebracht und seine Erfahrung mit uns geteilt», lässt sich Mathias Schürmann, Managing Partner von Rocket, in der Mitteilung zitieren. Gleichzeitig sei Arfini offen dafür gewesen, von Jüngeren zu lernen.

Zum Abschied hat die Agentur ein veröffentlicht. Darin beantworten Arfini und das Team Fragen zur Zusammenarbeit zwischen den Generationen und zum Arbeiten nach der Pensionierung. (pd/nil)