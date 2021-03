Mobile Advertising: Mobkoi eröffnet Standort in Zürich

Franz Klingler hat diesen Monat als Managing Director beim globalen Mobile Advertising Unternehmen Mobkoi begonnen. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag verfügt er über mehr als zwölf Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen digitale Werbung, Medien und Ad-Technologie. In seiner letzten Position als Head of Programmatic und Enterprise Solutions bei Teads Zürich war er für das Wachstum des programmatischen Geschäfts in Österreich, der Schweiz und Osteuropa verantwortlich.

Mobkoi ist laut eigenen Angaben «eine schnell wachsende Mobile-Marketing-Plattform, die weltweit 120 Talente in zwölf Büros in Europa, Nordamerika und APAC beschäftigt». Das Unternehmen wurde 2014 von den «Forbes 30 Under 30»-Brüdern Quentin & Guillaume Le Pape gegründet und 2017 von der Gruppe You & Mr. Jones übernommen. Das globale Team entwickelt kreative, grossflächige High-Impact Werbemittel für innovative Mobilewerbung.

Mobkoi wird nehmen Zürich auch in Genf und Lausanne vertreten sein. (pd/eh)