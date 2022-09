Vor und während der Coronapandemie waren Netflix und Co. sehr gefragt. Bereits 2021 hat sich das Nachfragewachstum dieser Abo- und Streamingdienste aber laut Zahlen des Bundesamt für Statistik (BFS) deutlich abgeflacht.



Zwar hätten die Filmabrufe auf Abo- und Streamingdiensten 2021 im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 19 Prozent zugelegt. In den Jahren 2019 und 2020 betrugen die Wachstumsraten aber noch über 50 Prozent, wie das BFS am Mittwoch mitteilte.



Zeitgleich sei das Angebot an Filmen auf diesen Diensten in ähnlichem Masse gewachsen wie die Nachfrage. So konnten gemäss BFS im letzten Jahr 22 Prozent mehr Inhalte oder knapp 17'000 Filme mehr als noch 2020 auf Plattformen wie Netflix angeschaut werden.



Miete und Kauf schrumpfen



Weitere Geschäftsmodelle aus dem Bereich Video-on-Demand (VoD) verloren derweil weiter an Beliebtheit. Anbieter, die VoD-Inhalte zur Miete oder zum Kauf anbieten, seien wie bereits in den Vorjahren auch 2021 mit einem Nachfragerückgang konfrontiert gewesen, wie das BFS weiter mitteilte



Konkret gingen die digitalen Filmmieten 2021 um 31 Prozent auf insgesamt 4,3 Millionen Ausleihen zurück. Derweil seien digitale Filmkäufe im letzten Jahr um 21 Prozent auf noch knapp eine Million Käufe zurückgefallen. In etwas geringerem Masse sei im selben Zeitraum auch das Filmangebot bei diesen zwei VoD-Geschäftsmodellen geschrumpft.



Zur Auswahl standen laut BFS fünf Prozent weniger Filme oder rund 29'000 Titel. Gekauft werden konnten 2021 rund drei Prozent weniger Inhalte oder in absoluten Zahlen rund 25'500 Filme. (awp/sda/mj)