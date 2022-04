Während Netflix schwächelte, hat der US-Konkurrent HBO («Game of Thrones») zu Jahresbeginn starkes Nutzerwachstum verbucht. Im ersten Quartal steigerten der Bezahlsender und sein

Streaming-Service HBO Max ihre Abonnentenzahl unterm Strich um drei Millionen auf nun knapp 77 Millionen Kunden. Das teilte die Ex-Konzernmutter AT&T am Donnerstag in Dallas mit. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum gab es einen Anstieg um 12,8 Millionen Nutzer.



Netflix hingegen verlor im Auftaktquartal erstmals seit über zehn Jahren Kunden und erwartet, dass sich der Negativtrend im laufenden Vierteljahr verstärkt. Die Aktien des Streaming-Marktführer büssten am Mittwoch wegen der schwachen Zahlen über 35 Prozent ein. Netflix hatte Ende März weltweit knapp 222 Millionen Kunden. HBO gehört zum neuen Medienkonzern Warner Bros Discovery, der jüngst aus der Fusion der AT&T-Tochter Warner Media mit dem Rivalen Discovery

