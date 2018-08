Namics: Netzwerken vor Zürichsee-Kulisse

Insgesamt besuchten 130 Gäste, darunter vor allem Kunden der Fullservice-Digitalagentur, den Anlass. Wie in jedem Jahr ging es vor allem darum, Danke für die Zusammenarbeit zu sagen und gemeinsam zu feiern. Nach einer kurzen Rede von Bernd Schopp, CEO und Partner von Namics, stand vor allem das Netzwerken und der Austausch im Fokus. Die Location direkt am Zürisee habe dafür die ideale Kulisse geboten, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Einblicke in neue Technologien boten die Innovationstische. Hier konnten die Gäste unter anderem digitale Gadgets testen und ausprobieren, darunter die Oculus Go von Facebook und eine tragbare Tastatur von TAP. Das Gadget von Tap ist ein tragbares Eingabegerät, das ohne Kabel mit den Fingern gesteuert wird. Die Bewegungen werden in Befehle übersetzt und an ein beliebiges Bluetooth-Gerät gesendet. Das kann das Telefon, der Laptop oder der Smart TV sein.

Die Oculus Go ist ähnlich wie die Gear VR von Samsung eine VR Brille für Mobile Anwendungen. Im Gegensatz zur Gear VR braucht sie aber (bis auf das einmalige Setup) kein Highend-Smartphone, um zu funktionieren, sondern hat selbst den Grafikprozessor eingebaut. Weil sie einen eigenen Prozessor hat, funktioniert sie auch autonom und damit ohne jegliche Kabelverbindung. Der Hauptunterschied zur Oculus Rift und der HTC Vive ist, dass man sie nicht für Desktop VR Applikationen auf Windows/Mac nutzt. (pd/eh)