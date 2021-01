2020 wurde die neue dezentrale Organisation der TX Group mit vier weitgehend eigenständigen Unternehmen etabliert (persoenlich.com berichtete). In diesem Sinn und zur Weiterentwicklung des eigenständigen Auftritts entstand per Januar 2021 die TX Markets AG, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die TX Markets AG gehöre «mit einem einzigartigen Marktplatz-Ökosystem zu den grössten Digital-Unternehmen der Schweiz» und verfolge mit ihren Marktplätzen eine konsequente Wachstumsstrategie. «Wir möchten die führenden Positionen der einzelnen Marken ausbauen und darüber hinaus in weitere Digitalunternehmen investieren, die entweder die bestehenden Marktplätze stärken oder das Portfolio mit innovativen digitalen Geschäftsmodellen ergänzen», so Olivier Rihs, CEO der TX Markets AG. «Die Bildung einer Dachgesellschaft ermöglicht uns mehr Flexibilität in der Umsetzung dieser Strategie und vereinfacht zukünftige Partnerschaften.» Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen intern plattformübergreifend näher zusammen, um den Austausch von Know-how und Best Practices zu fördern.

Mit der neuen Unternehmenswebseite tx.markets werden laut Mitteilung für das Unternehmen wichtige Themenfelder wie Technologie, Innovation, Strategie sowie die eigene Vision sichtbarer gemacht, im TX Markets Blog berichten interne Expertinnen und Experten über ihre Projekte, Aufgaben und Erkenntnisse.





Zum Verwaltungsrat der TX Markets AG gehören Pietro Supino (Präsident und Verleger TX Group) als Präsident, Andreas Schulthess (Verwaltungsrat TX Group), Christoph Tonini (Verwaltungsrat TX Group), Samuel Hügli (Leiter Technologie & Ventures TX Group), Sandro Macciacchini (Leiter Finanzen & Personal TX Group), Terje Seljeseth (Ex-CEO Schibsted Classifieds Media) sowie Nick McKittrick (Mitgründer und ehemaliger CEO von Rightmove und ehemaliger CEO von Homegate).

Zur TX Markets AG gehören die Marktplätze Ricardo, Homegate und tutti.ch sowie das Rekrutierungs- und Stellenportal JobCloud als Joint Venture mit Ringier und die Fahrzeugplattform Car For You als Joint Venture mit Axa. Dedizierte Advisory Boards unterstützen die einzelnen Plattformen in strategischen Fragen. (pd/cbe)