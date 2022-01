Twitter: Neue Funktion soll offenbar kommen

Andy Was Right

Mobiliar will Generation Z erreichen

Mobiliar startet TikTok-Offensive

Die Versicherung baut mithilfe des digitalen Content Newsrooms Andy Was Right ihre Präsenz auf TikTok aus. Unterstützung bekommt sie auch von ihren Lernenden, die in Videos von ihrem Arbeitsalltag erzählen.