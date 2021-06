Discentia (lat. «lernen») ist mehr als einfach nur eine weitere Kursplattform, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Auf discentia.com stünden die Kursleiter mit ihrem Kurs im Mittelpunkt – und nicht anonyme Weiterbildungs-Institute oder Academys. Kursleiterinnen sollen ihre Kurse kostenlos und unkompliziert auf Discentia ausschreiben können.







Dabei sei die gesamte Kursadministration für Buchungen und Abrechnungen integriert, inklusive einem Inhouse-Kundenservice. Die Plattform übernehme die Bewerbung des Kursangebotes auf den verschiedensten Kanälen und erhalte nur auf die durchgeführten Kurse, nach einem fairen und transparenten Kommissionsmodell, eine entsprechende Vergütung.

«Damit verfolgen wir ein im Markt einzigartiges und faires Konzept, bei dem Kursleiter ihre Kurse selber organisieren und durch Discentia bewerben lassen können. Der Hauptverdienst kommt den Kursleiterinnen, für das Weitergeben ihres Wissens zugute und geht nicht mehr in die Tasche der Institute und Academys», lässt sich Co-Geschäftsführer Thomas Knell zitieren.





Die Discentia.com AG mit Sitz in Baar ist ein «New-Economy»-Start-up der Medienart AG in Aarau, Herausgeberin von «annabelle», von «le menu» sowie von mehreren Fachzeitschriften. Zusammen mit Co-Founder und Mitinhaber Thomas Knell der discentia.com AG wurde das Start-up im Mai 2020 gegründet und die Plattform schliesslich im Juni 2021 lanciert. Thomas Knell war Marketingmanager in grösseren Medienunternehmungen, aber auch in der Weiterbildungsbranche tätig. Valentin Kälin ist Mitinhaber der Medienart AG. Gemeinsam führen sie Discentia.com AG als Co-Geschäftsführer. (pd/lol)