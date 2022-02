Ringier Sports lanciert unter dem Projektnamen RED gemeinsam mit der Blick-Gruppe eine neue Multisport-Streaming- und OTT-Plattform. RED legt den Fokus auf Teamsportarten wie Fussball, Eishockey, Unihockey, Handball, Basketball und viele mehr, die heute noch keine mediale Heimat haben, heisst es in einer Mitteilung.

Die Vision des Projekts RED ist es, dem Amateursport, den Sportligen sowie den Fans eine reichweitenstarke Plattform mit umfangreichem Contentangebot und hohem Entertainment-Faktor zu bieten, heisst es weiter. Dabei setzt RED auf neue Technologien, innovative Produktionstechnik sowie innovative Features, die ein neues Sport-Streaming-Erlebnis bieten. RED bietet dabei alles aus einer Hand: Produktion, Plattform, Programm, Content, Vermarktung und Distribution. Dank der Zusammenarbeit mit der Blick-Gruppe wird das RED-Angebot auf einer der grössten Sportplattformen der Schweiz direkt verfügbar sein und das bestehende Streaming-Angebot von Blick Sport substantiell erweitern.

Zum Start im August 2022 liegt der Fokus auf Fussball. RED hat sich die Medienrechte der Ersten Liga exklusiv für die nächsten fünf Jahre, bis zur Saison 2026/27 gesichert. Die Zusammenarbeit gleiste die STARC Marketing & Sports GmbH auf. Mit dem Anstoss zur Saison 2022/2023 der Ersten Liga werden über 1000 Meisterschaftsspiele der 3. und 4. höchsten Spielklasse der Schweiz produziert und exklusiv auf der RED-Plattform als Live-Stream oder On Demand angeboten. Dabei setzt RED auf eine aktive Einbindung der Spieler sowie der Community und fördert sowohl die Interaktion als auch das Engagement unter den Fans.



Nach Angaben der Ersten Liga waren ein Grossteil der Spieler der aktuellen Schweizer Fussballnationalmannschaft zu Beginn ihrer Karriere in der Ersten Liga aktiv. Yann Sommer und Granit Xhaka haben beispielsweise jeweils über 35 Spiele absolviert. Sportlich gesehen bietet die Erste Liga ein sehr attraktives Umfeld. So nehmen auch die U21 Teams vom FC Basel 1893, BSC Young Boys und FC Zürich teil. Dank der «local heros» und der gesamtschweizerischen Abdeckung in allen Sprachregionen sind beste Fussball-Unterhaltung und hochklassige Spiele garantiert.



RED setzt auf verschiedene Broadcast-Standards – unter anderem auf automatisierte Kamerasysteme und KI-Software, die eine Abdeckung aller Spiele der Ersten Liga ermöglicht. Darum investiert Ringier Sports in fix installierte Kamerasysteme, die in allen 66 Stadien der teilnehmenden Clubs der Ersten Liga fest verbaut werden. Nebst der Live-Streaming-Produktion können die Kamerasysteme zu Trainings- sowie Analysezwecken eingesetzt werden, was die Digitalisierung sowie Professionalisierung der Ersten Liga stark fördert.



Das Business-Modell der Streaming-Plattform baut auf eine Finanzierung durch Werbeeinnahmen, Sponsoring sowie Abo-Modelle. Die Erste Liga profitiert dabei direkt von den durch RED generierten Einnahmen, die mittels eines Revenue Models an die Liga zurückgehen. Ziel ist es, die Digitalisierung der Ersten Liga voranzutreiben sowie Nachwuchsprojekte zu unterstützen.



Alexander Grimm, CEO Ringier Sports, sagt dazu laut Mitteilung: «Wir wollen mit dem Projekt RED der Ersten Liga eine neue mediale Heimat bieten und die Präsenz der Liga ausbauen. Mit unserer Multi-Sport-Plattform und Produktionstechnik steigern wir nicht nur die mediale Reichweite dieser Liga massiv, sondern schaffen Emotionen und starke, neue Content-Formate wie Originals, Shorts, Highlights und Game Recaps. Die Medialisierung wird somit im Amateurfussball stark vorangetrieben. Das Projekt RED stellt für uns ein langfristiges und strategisches Engagement dar. Die Vision ist es, weitere Ligen und Sportarten dazu zu gewinnen.»



«Die Spieler der Ersten Liga sind bekannte und nahbare Aushängeschilder ihrer Regionen. Wir freuen uns auf zahlreiche emotionale Sportgeschichten, die wir dank diesem Projekt so nah wie möglich begleiten und mit der ganzen Schweiz teilen können», so Steffi Buchli, Chefredaktorin Sport beim Blick.



Für Samuel Scheidegger, Präsident der Ersten Liga, passt das perfekt in die Zukunftsstrategie: «Die Erste Liga will sich noch professioneller positionieren und den Vereinen und Spielern zu mehr Aufmerksamkeit und Präsenz in allen Sprachregionen der Schweiz verhelfen. Die Attraktivität unserer Ligen wird mit diesem Projekt weiter gesteigert und unsere Aussendarstellung gestärkt», ergänzt Scheidegger laut Mitteilung. (pd/mj)