Das Influencer Marketing in der Schweiz nimmt einen weiteren Schritt und erobert nun auch das klassische Fernsehen, wie es in einer Mitteilung heisst. Ab dem 13. Juli 2022 schafft die Schweizer Full-Service-Agentur im Bereich Digital-Influence-Marketing zusammen mit dem Schweizer TV-Vermarkter Admeira ein ganz neues Werbeformat. Durch diese Partnerschaft schaffen die beiden Unternehmen eine crossmediale Synergie zwischen Social Media und TV, heisst es weiter. Mithilfe des «Influencer-TV-Spots» können Brands jeglicher Grösse ihre bereits erstellten Social-Media-Inhalte von Instagram oder TikTok direkt ins Schweizer Fernsehen und auf weitere TV-Stationen bringen.

Service auf neun Fernsehstationen

«Influencer-TV-Spots» bestehen aus bis zu drei kurzen Clips im Stil eines TikTok-Videos oder eines Reels auf Instagram. Die maximal 15-sekündigen Kurzvideos werden dann als TV-Spot aufbereitet und im gewünschten Werbeblock auf den Sendern der SRG oder beispielsweise auch auf dem französischen Sender TF1 geschaltet. Kleine und grosse Brands erhalten mithilfe dieser neuen Werbeform einen idealen und preiswerten Werbe-Mix zwischen Social Media und TV. Je nach Kundenwunsch werden in einem Werbeblock nur ein «Influencer-TV-Spot» oder bis zu zwei weiteren Clips als Reminder abgespielt.

Die Premiere findet am 13. Juli auf SRF zwei mit einem «Influencer-Spot» des Markenschuh-Spezialisten Ochsner Shoes statt. Frank Zelger, CEO des TV-Vermarkters Admeira, zeigt sich laut Mitteilung erfreut über die kreative Umsetzung des ersten Influencer-TV-Spots: «Mit dieser neuen Werbeform wird die Social Media Kampagne optimal verlängert und generiert dank der Stärke von TV zusätzlich Reichweite mit hoher Kaufabsicht.» Und tatsächlich, die TV-Nutzung von jungen Menschen zwischen 15 und 29 Jahren ist in der Schweiz, laut Mediapulse, mit einer Verweildauer von 108 Minuten recht hoch. «Auf unseren Sendern erhalten Werbeauftraggeber wie Ochsner Shoes ein perfektes Werbeumfeld auch für die junge Zielgruppe», führt Zelger aus.

Mit Nähe und Authentizität das TV-Publikum erreichen

Influencer Marketing entwickelt sich ständig weiter und bringt Marken auf eine Weise in das Bewusstsein der Menschen, wie es keine andere Form der Werbung schafft. «Die Essenz dessen, was Influencer Marketing so effektiv macht, nämlich Nähe, Authentizität und Beziehbarkeit wird mit dieser Premiere nun ins Fernsehen übertragen», lässt sich Co-CEO von Kingfluencers, Yoeri Callebaut, in der Mitteilung zitieren. Dank dieser neuen Werbeform würden Brands nun eine weitere Möglichkeit erhalten, alle authentischen Geschichten und Stories ihrer erfolgreichsten Influencerinnen und Influencer einem noch grösseren Publikum zugänglich zu machen, erklärt Callebaut. (pd/mj)