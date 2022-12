Seit Frühling 2021 lernen Schülerinnen und Schüler auf der Plattform FinanceMission World den Umgang mit Geld und Finanzen. Zunächst umfasste die virtuelle Welt die vier Quartiere «Skatepark», «Shoptown», «Downtown» und «Entertainment District», die verschiedene Finanzthemen aus dem Lehrplan21 spielerisch aufnahmen. Seit Kurzem vervollständigen «Farmtown» und «Parktown» das Angebot – mit Themen wie Arbeit, Lohn, Vorsorge, Verschuldung und Steuerpflicht.

Die neuen Districts «Farmtown» und «Parktown» erweitern die FinanceMission World. (Bild: zVg)





Die eLearning-Plattform, welche Feinheit mit der Schwesterfirma Blindflug Studios umgesetzt hat, stösst auf grosses Interesse: Rund 1’200 Lehrpersonen setzen sie für rund 10'000 Schülerinnen und Schüler ein, Tendenz steigend, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Verein FinanceMission, getragen vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), vom Syndicat des Enseignants Romands (SER) und von den Kantonalbanken engagiert sich mit dem Angebot für die Förderung der Finanzkompetenz von Jugendlichen.

Studie zeigt Bedarf nach Finanzwissen bei Jugendlichen

Im Rahmen einer Prognos-Studie im Auftrag des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) wurde das Finanzverhalten und Finanzwissen von Lernenden in Kombination mit ihrem Lehrlingslohn untersucht. Es zeigte sich, dass ein vorsichtiger Umgang mit Geld dominiert. Mehr als die Hälfte der Lernenden gab an, sehr zurückhaltend zu sein und Sparen wichtig zu finden. Gesetzte Sparziele können sie aber nicht immer in die Praxis umsetzen.

Laut Martin Brown, Professor für Bankwirtschaft an der Universität St. Gallen und Vorstandsmitglied Verein FinanceMission, deutet die Studie darauf hin, dass die Finanzkompetenz der Jugendlichen im Hinblick auf den Übergang zur Volljährigkeit und zur Selbständigkeit weiter gestärkt werden muss. Es ist daher wichtig, dass sich Politik und Wirtschaft weiter für die Stärkung der Finanzkompetenz von Jugendlichen einsetzen.

FinanceMission World holt Jugendliche spielerisch ab

Ursula Leutwiler, die Gesamtprojektleiterin von FinanceMission World, betont, dass der spielerische Ansatz der Plattform Finanzthemen für die Jugendlichen zugänglicher macht: «Dank dem gewählten Ansatz kann die Vermittlung der Finanzkompetenz spielerisch erfolgen. Die Jugendlichen haben Spass, sie lernen freiwillig und ohne es bewusst zu tun.»

Der Ansatz, solche Herausforderungen mit Gamification anzugehen, ist das Markenzeichen der Feinheit-Schwesterfirma Blindflug Studios. Von Beginn weg zeichnet sie sich verantwortlich für den Einsatz spielerischer Methoden, die auch in den neuen Quartieren an oberster Stelle stehen. «Mit einem virtuellen Garten und einer Puzzle-Love-Story erweitern wir massgeblich die Breite an angesprochenen Schülerinnen und Schüler. Zudem hatten wir den Anspruch an uns selber nochmals erhöht, um herausfinden zu können, wieviel Spass wir wirklich in je zehn Minuten packen können», so Game-Designer Jeremy Spillmann.

Feinheit hat es mit FinanceMission World am Best of Swiss Web 2022 auf die Shortlist geschafft und kann nach FinanceMission Heroes einen weiteren Beitrag zur Innovation in der schweizerischen Bildungslandschaft leisten.

Verantwortlich bei Feinheit: Sophie Fauser (Projektleitung), Kristina Roder (Projektleitung, Konzeption UX-Design), Matthias Kestenholz (technische Umsetzung, Konzeption UX-Design), Moritz Wettstein (technische Umsetzung), Stefanos Gjotas (Konzeption UX-Design); Blindflug Studios (Game und Gamification, Design World); verantwortlich bei Buerorafz: Ursula Leutwiler (Gesamtprojektleitung FinanceMission). (pd/cbe)