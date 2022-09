Der zuletzt schwächelnde Streamingdienst Netflix, der einen werbefinanzierten Dienst anbieten will, um den Schwund an Abonnenten aufzuhalten, will sich noch stärker auf den Videospiele-Sektor konzentrieren. «Wir gründen ein internes Spielestudio in Helsinki mit Marko Lastikka als Studiodirektor», schreibt Amir Rahimi, Vice President im Netflix-Bereich Spiele, in einem Blogeintrag. Man wolle ein Weltklasse-Spielestudio mit einer Vielzahl von «entzückenden und fesselnden Originalspielen für hunderte Mitglieder auf der ganzen Welt» aufbauen – ganz ohne Werbung und In-App-Käufe.

Nach Next Games, das Netflix Anfang dieses Jahres übernahm, ist es bereits das zweite Entwicklerstudio in Finnland. Insgesamt verfügt der Dienst mit den beiden finnischen Studios sowie Night School Studio und Boss Fight Entertainment über vier Entwicklerstudios, die auf unterschiedliche Bereiche spezialisiert sind. Die Wahl sei auf Helsinki gefallen, weil die finnische Hauptstadt die Heimat einiger der besten Spieletalente der Welt sei. Es werde ein Studio sein, das von Grund auf neu aufgebaut werde. Zusammen mit den übrigen Studios würden Spiele entwickelt, die den unterschiedlichen Geschmäckern der eigenen Mitglieder gerecht würden.

«Wir stehen noch am Anfang und haben noch viel Arbeit vor uns, um ein grossartiges Spielerlebnis auf Netflix zu bieten», so Rahimi. Die Entwicklung eines Spiels könne Jahre dauern, warnt er vor vorschnellen Erwartungen der Spielergemeinde in aller Welt. Eine Beschleunigung sei nicht geplant, sondern ein kontinuierlicher Aufbau in den nächsten Jahren. (pte/cbe)