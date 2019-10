We Shape Tech: Neugier, Diversität, HTML und CSS

Anlässlich der EU Code Week fanden sich für den Event «Learn to Code» rund 90 Programmier-Neulinge in den Räumlichkeiten der Mediengruppe Tamedia in Zürich ein. Ausgerüstet mit den eigenen Laptops und voller Tatendrang wagten sich alle Anwesenden an die spannende Thematik des Codens heran, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Coding-Lehrerin, Chanel Greco von Master21, führte die Teilnehmenden durch die ersten Schritte des Codens. Die Coaches der Master21 Academy und Goldbach unterstützten sie und die Teilnehmenden dabei, das Ziel des Abends zu erreichen, nämlich ihre erste Webseite zu erstellen.





«Mit diesem Anlass konnten wir zeigen, wie vielfältig und einzigartig die Sprache des Codings ist und welche neuen Türen sich eröffnen können, wenn man sich intensiver mit dieser befasst», lässt sich Sylvia Epaillard, Managing Director Digital Ad Services AG/Goldbach Group AG, in der Mitteilung zitieren.

Janine Fuchs, Mitgründerin von We Shape Tech, erklärt: «Diese Veranstaltung bietet uns eine tolle Chance Personen mit unterschiedlichen Hintergründen – auch aus nicht technischen Berufen – dafür zu begeistern, ihr Verständnis für Technologie zu erweitern und ihre Kompetenzen und Coding-Kenntnisse auszubauen.» (pd/lol)