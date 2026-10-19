New Balance: Ramin Yousofzai wird Turnschuh-Botschafter

Publiziert am 19.10.2026

Der Schauspieler Ramin Yousofzai wirbt künftig für New Balance in der Schweiz. Das gab Chris Sports bekannt, die Schweizer Vertretung der Marke. Yousofzai soll New Balance laut Mitteilung in Kultur, Unterhaltung und Alltag sichtbar machen. Offiziell vorgestellt wird die Zusammenarbeit am 23. Oktober.

Yousofzai hat 2018 das SRF-Comedy-Format «Zwei am Morge» mitbegründet und bis 2022 zusammen mit Robin Pickis moderiert. Danach verliess er SRF, um sich auf die Schauspielerei und eigene Projekte zu konzentrieren. Er spielte unter anderem eine Nebenrolle in der SRF-Serie «Die Beschatter».Als Nächstes ist er in einer Nebenrolle im Zürcher «Tatort» mit dem Titel «True Scary Tales» zu sehen.

Ausserdem konzipiert, schreibt und inszeniert Yousofzai Werbefilme. Für die Versicherung Helvetia steht er seit 2022 in einer Social-Media-Serie vor der Kamera. Darin lebt er unter anderem mit Skirennfahrer Daniel Yule in einer fiktiven Wohngemeinschaft (persoenlich.com berichtete).

Fabian Jucker von Chris Sports begründet die Wahl mit Yousofzais Verbindung von Schauspiel, Erzählen und Humor. Angaben zur Dauer der Zusammenarbeit und zu geplanten Kampagnen enthält die Mitteilung nicht. (pd/nil)