Die Kampagne von Viseca und der Mediaagentur Jung von Matt Impact war ein voller Erfolg. Der Kartendienstleister erreichte mit der Kampagne, die insgesamt fünf Werbemittel über Desktop und Mobile beinhaltete, eine Steigerung der CTR um 18 Prozent, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Einfügen von Dynamic Keywords ist ein Feature, das die passgenaue Adaption von Werbung an eine Vielzahl unterschiedlicher User – je nach ihrem Aufenthaltsort (Stadt oder Land) oder dem Wochentag – ermöglicht. Diese Funktion zielt darauf ab, den gewünschten Traffic auf den Websites der Advertiser zu erhöhen, indem die Anzeigen für den Nutzer relevanter erscheinen. In der Praxis fügen Werbetreibende sogenannte Keywords in ihre kreative Überschrift oder Beschreibung des Werbemittels ein.

Die Keywords, die dynamisch hinzugefügt werden können, sind: Stadt, Land oder Wochentag. Der Werbetext, der dann den jeweiligen Usern angezeigt wird, kann so dynamisch mit den passenden Keywords angereichert werden. Der Vorteil der Verwendung von dynamischen Keywords in Kampagnen ist, dass die Adtexte besser auf den Kontext des Nutzers abgestimmt werden und sich so deren Qualität erhöht.

Die Click-Through- und Conversion-Raten können durch diese Art der Personalisierung deutlich erhöht werden. Eine verbesserte User Experience kann den Traffic auf der Webseite signifikant steigern, wie es weiter heisst.

A/B-Testing zeigt «tolle Ergebnisse»

Ein A/B-Testing zweier parallellaufender Kampagnen (eine mit Standard-Beschreibungen, eine mit Dynamic Keywords) von Viseca mit dem Fokus auf mobile Payments via Apple Pay, die von Juni bis Juli durchgeführt wurde, zeigte in Bezug auf die CTR bei der Nutzung von Dynamic Keywords einen Wert von 0,67 Prozent. Das ist laut Mitteilung rund 67 Prozent höher als der durchschnittliche CTR von 0,4 Prozent in der Schweiz. Die Kampagne mit Standard-Beschreibungen erreichte einen CTR-Wert von 0,57 Prozent.

«In enger Zusammenarbeit mit Jung von Matt Impact haben wir die erste Schweizer Traffic-Acquisition-Kampagne mit Dynamic Keywords für Viseca lanciert. Die Ergebnisse zeigen, dass wir die Relevanz der Ads steigern und dadurch ein besseres Engagement generieren können», wird Simon Keller, Head of Agency Sales bei Teads, in der Mitteilung zitiert.

«Es freut mich sehr, dass wir mit den Dynamic Keywords auf dem Teads Ad Manager eine effektive und einzigartige Lösung anwenden können», so Daniel Jans, Media Consultant bei Jung von Matt Impact. «Wir sind von der Nutzung von Dynamic Keywords begeistert. Die strategische Planung sowie die Umsetzung der dynamischen Kampagnen für Viseca und Apple Pay in Zusammenarbeit mit Teads verlief reibungslos und ist für uns ein sehr gelungenes Projekt. Diese Kampagnenart wollen wir auf jeden Fall wiederholen.» (pd/cbe)