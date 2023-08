Datenschutz

Noch unklar, was die EU vom Schweizer Gesetz hält

Das neue Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) tritt am kommenden Freitag in Kraft. Es ist so ausgestaltet, dass es mit dem EU-Datenschutz kompatibel ist. Bis Ende Jahr will die EU-Kommission voraussichtlich entscheiden, ob sie das Schweizer Datenschutzgesetz als gleichwertig ansieht.

Die Schweizer Behörden haben bis jetzt «keine Signale erhalten», dass die EU die Gleichwertigkeit der Datenschutzgesetzgebung in Frage stellen könnte. (Bild: Keystone/Nick Soland)