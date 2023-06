Die Swiss Viz Competition für herausragende Datenvisualisierung wurde vom Schweizer Daten- und KI-Spezialisten D One gemeinsam mit der Data Innovation Alliance ins Leben gerufen. Am Donnerstag ist der dazugehörige Swiss Viz Award im Rahmen der Swiss Conference on Data Science (SDS) zum ersten Mal verliehen worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Ein Team der NZZ hat den Award für Datenvisualisierung gewonnen.

Die Auszeichnung wird künftig jährlich vergeben und ehrt Projekte von Einzelpersonen und Unternehmen, die Informationen auf besonders inspirierende und wirkungsvolle Weise visuell zugänglich machen.

Insgesamt sind gemäss Mitteilung sechs Projekte ausgezeichnet worden, die sich mit Data Stories oder eigenständigen Visualisierungen befassen. Der Award der Swiss Viz Competition 2023 ging an Joana Kelén, Roland Shaw und Sven Titz von der NZZ für die visuelle Gestaltung des Artikels «Todesfallen aus Ziegelsteinen und Beton», der sich mit dem Schadenspotenzial von Erdbeben beschäftigt. In ihrer Begründung hob die Jury speziell die grosse und wirkungsvoll eingesetzte Bandbreite verschiedener Visualisierungsmethoden sowie die innovative Führung des Leseflusses mittels «Scrolly-Telling» hervor.

Weitere fünf Projekte wurden zudem mit einer lobenden Erwähnung gewürdigt:

Barbara Hahn, Christine Zimmermann (Hahn + Zimmermann): Animation für das basellandschaftliche Büro für die Gleichstellung von Frauen und Männern

Simon Härter (Hochschule Luzern): Animation «WTF are NFTs?!»

Johannes Lötscher, Corinne Felix, Michael Erne (Zeilenwerk GmbH): Visualisierung «Grosser Rat Bern»

Stéphane Lecorney, Laurent Bolli, Gaël Paccard, Yoann Douillet, Nicolas Chabloz, James Taylor (Media Engineering Institute): «CarbonViz» Visualisierung zur Entdeckung des eigenen CO2-Verbrauchs

Simon Huwiler, Joana Kelén, Linda Koponen (NZZ): Visual Storytelling «Politisieren Frauen anders als Männer?»

«Dank gelungener Visualisierung können Daten inspirieren, Wissen vermitteln und letztlich Verhalten beeinflussen», so Christian Erni, Head of Data Experience und Geschäftsleitungsmitglied von D One zur Lancierung der Swiss Viz Competition. «Die Darstellung von Informationen bildet oft den letzten Schritt eines langen Prozesses, entscheidet aber massgeblich über deren Wirkung. Mit dem jährlichen Swiss Viz Award wollen wir die zentrale Rolle der Visualisierung würdigen und herausragenden Ideen eine Bühne bieten.»

Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger sind laut Mitteilung durch eine siebenköpfige Jury, bestehend aus Datenvisualisierungsexpertinnen und -experten aus Privatwirtschaft, Hochschulen und weiteren Organisationen gekürt worden. Das Zeitfenster für die Einreichung zur nächsten Ausgabe des Awards startet im Frühjahr 2024. Weitere Informationen können auf der Website der Swiss Viz Competition nachgeschaut werden. (pd/yk)