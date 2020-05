Sunrise: Olaf Swantee wechselt in Privat-Equity

US-Finanzminister Timothy Geithner.



«Mein Vertrag bei Sunrise läuft noch bis Ende Juli, aber es war von Anfang an abgemacht, dass ich André Krause (sein Nachfolger) primär bis zur Generalversammlung unterstütze», so der Holländer gegenüber der Zeitung. «Die Stelle bei Warburg Pincus habe ich natürlich in Absprache mit dem Sunrise -Verwaltungsrat angenommen.» Der ehemalige Sunrise-Chef Olaf Swantee hat bereits wieder einen neuen Job. Er arbeitet als strategischer Berater bei der New Yorker Privat-Equity-Firma Warburg Pincus. Dies vermeldet die NZZ am Sonntag . An der Spitze des Unternehmens, das Firmen aufkauft, saniert und anschliessend wieder abstösst, steht der frühere

Rückkehr als CEO?