IT-Störung bei SBB: Online-Ticketkauf war teils nicht möglich

Die SBB haben am Dienstag in diversen ihrer IT-Systeme mit Problemen zu kämpfen gehabt. Ihre Website war zeitweise nicht erreichbar. Der Billettverkauf auf der SBB Mobile App war nicht oder nur eingeschränkt möglich. Das Zugpersonal verkaufte die Tickets im Zug.



Zudem funktionierte der Billettkauf an den Automaten, wie die SBB-Medienstelle am Dienstagnachmittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Das Problem auf der Website hatte die Bahn gegen 14 Uhr behoben.



Die Störung bei der Mobile App hielt am späteren Nachmittag noch an. Die IT-Probleme beeinträchtigten nach SBB-Angaben auch die Kunden-Information auf den Bahnhöfen. So waren Durchsagen nicht überall möglich. Auf den Perrons zeigten die Informationstafeln die nächsten Abfahrten teilweise nicht oder zeitverzögert an. (sda/wid)