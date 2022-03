Lex Netflix

Alain Berset präsentiert die Pro-Argumente

Die Landesregierung will Streaminganbieter wie Netflix oder Disney+ stärker in die Pflicht nehmen. «Es geht um gleich lange Spiesse für alle», sagte der Kulturminister am Dienstag vor den Medien in Bern.