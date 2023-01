Localcities: Partnerschaft mit SAM Basket Massagno abgeschlossen

SAM Basket Massagno begeistere in der aktuellen Saison der Swiss Basketball League mit überzeugenden Leistungen und führe zurzeit die Tabelle der höchsten Spielklasse im Schweizer Basketball an, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Partnerschaft beginnt mit dem «Swiss Basketball League Cup Final Four 2023» am 28. und 29. Januar in Montreux, bei dem Localcities erstmals als neuer Co-Sponsor auf dem Trikot von SAM Basket Massagno präsent sein wird.

Auf seiner digitalen Plattform bündelt Localcities verlässlich alle relevanten Informationen der Schweizer Gemeinden und Vereine und verbessert so die Interaktion zwischen Bürgern, Gemeinden und Regionen. Vereine können auf Localcities kostenlos ein eigenes Vereinsprofil erstellen, auf ihre Events hinweisen und erreichen so potenzielle Mitglieder direkt in 2148 Gemeinden. Wer sich zusätzlich für die Webseiten-Lösung von Localcities und die Vereins-Verwaltungs-Software Localclubs entscheidet, bekommt ein digitales Rundumpaket für die einfache und effiziente Vereinspräsentation und – Verwaltung. Localclubs steht Vereinen mit weniger als 100 Mitgliedern kostenlos zur Verfügung.

Als Architektin hinter Localcities steht die Swisscom-Tochter Localsearch. «So wie SAM Basket Massagno mit Höchstleistungen überzeugt, wollen auch wir mit unserer Gemeinde- und Vereinsplattform Localcities Kundinnen und Nutzer begeistern und bei ihnen punkten. Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft und drücken die Daumen für das kommende Wochenende», lässt sich Stefano Santinelli, CEO von Localsearch, in der Mitteilung zitieren.

Fabio Regazzi, Präsident von SAM Basket Massagno: «Leistungsbereitschaft und Begeisterung sind Werte, die wir mit Localcities teilen. Darum freue ich mich sehr, dass wir dies im Rahmen unserer neuen Partnerschaft zum Ausdruck bringen können.» (pd/mj)