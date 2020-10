Mandat bei App-Firma: Philipp Sauber im Deimos-Verwaltungsrat

Deimos hat sich laut eigenen Angaben seit der Gründung 1999 als Dienstleister im Bereich der Entwicklung von Web-Applikationen und Mobile Apps sowie bei der Konzeption und Integration von IT-Landschaften etabliert.

«Mit Philipp Sauber verstärken wir das Know-how im Verwaltungsrat. Er bringt eine reiche unternehmerische Erfahrung ein, dazu profunde Branchenkenntnis und wird uns mit seinen Fähigkeiten in Marketing & Sales beim organischen Wachstum unterstützen», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung vom Montagabend.

Sauber war bis im Frühjahr 2019 Inhaber und Geschäftsführer von Plan.Net Suisse. Seit dem Verkauf an die Serviceplan Gruppe widmet sich Sauber ausgewählten VR- und Projektmandaten sowie seinen Privatinvestments unter dem Dach der sauber.digital AG. Er unterrichtet an der HWZ Hochschule für Wirtschaft in Zürich. (pd/eh)