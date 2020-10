Der erfolgreiche Digital-Unternehmer Przemyslaw Gacek ist Mitgründer und CEO von Grupa Pracuj, einem Anbieter für Recruiting-Lösungen und laut eigenen Angaben eines der am schnellsten wachsenden Technologie-Unternehmen in Mitteleuropa. 80’000 Kunden aus über 40 Ländern nutzen die Dienstleistungen und Produkte des Unternehmens. Zu Grupa Pracuj gehört Polens grösste Recruiting-Plattform Pracuj.pl sowie Robota.ua in der Ukraine. Przemyslaw Gacek folgt im Verwaltungsrat der JobCloud AG auf Thomas Gresch, der die TX Group verlassen hat, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Ebenfalls neu im Verwaltungsrat von JobCloud ist Pietro Supino, Präsident und Verleger der TX Group. Er ist im JobCloud-Verwaltungsrat Nachfolger von Christoph Tonini, dem ehemaligen CEO der TX Group.

Der Verwaltungsrat der JobCloud AG setzt sich zusammen aus dem Präsidenten Robin Lingg (Head of International Marketplaces, Ringier AG), dem Vizepräsidenten Olivier Rihs (CEO, TX Markets) sowie den Verwaltungsratsmitgliedern Pietro Supino (Präsident und Verleger, TX Group), Marc Walder (CEO und Managing Partner, Ringier AG), Michel Kaufmann (Head of Marketing & Growth, Picstars AG), Przemyslaw Gacek (CEO, Grupa Pracuj), Fabian Kienbaum (CEO, Kienbaum Consultants International GmbH) und Axel Konjack (Head International Marketplaces Unit, Ringier AG). (pd/lol)