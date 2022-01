Eventeo: Planungssicherheit für Veranstaltungen

Im aktuellen Umfeld finden immer mehr Veranstaltungen online oder hybrid statt – seien dies Konferenzen, Generalversammlungen oder Mitarbeiter- und Kundenanlässe. Bei hybriden Veranstaltungen können die Gäste wählen, ob sie online oder physisch den Anlass verfolgen. Die Vorteile sind klar: Wird ein Anlass auch online angeboten, erhöht sich die Planungssicherheit deutlich und die Attraktivität des Events wird gesteigert, da solche Plattformen neue Möglichkeiten bieten, den Gast mit interaktiven Elementen zu begeistern und die Reichweite des Events zu steigern.

Hybride und virtuelle Veranstaltungen stellen Organisatoren aber auch vor grosse Herausforderungen: Häufig nutzen Veranstalter eine virtuelle Eventplattform wie Zoom oder Microsoft Teams. Solche standardisierten Plattformen eignen sich für Teamsitzungen, sind aber für grössere Veranstaltungen oft zu wenig flexibel, um die individuellen Bedürfnisse abzudecken.

Nach rund einjähriger Vorarbeit haben die Gründer von Eventeo nun eine browserbasierte Softwarelösung entwickelt und bereits bei Veranstaltungen wie dem Finance Forum Liechtenstein oder dem Digital Summit erfolgreich eingesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Plattform wird nun auch Kunden angeboten. Mit Eventeo können Unternehmen und Organisationen virtuelle Events erstmals komplett nach ihren Bedürfnissen planen und gestalten.

«Der Kunde entscheidet, wie die Eventplattform optisch aussieht, er kann das Design nach seinen Wünschen anpassen. Ebenso legt er fest, welche Funktionen den Gästen angeboten werden, da jeder Anlass andere Bedürfnisse hat», werden die Gründer zitiert. Veranstalter können selbst definieren, wie viele Live-Streams erscheinen und ob Funktionen wie Chat-Gespräche, Umfrage-Möglichkeiten oder interaktive Teilnehmerlisten angeboten werden oder nicht. Zudem ist auch der Download von Dokumenten oder Videos möglich.

Replay als Gamechanger

Neben der Planungssicherheit, welche die virtuelle Eventplattform Eventeo bietet, betonen die Gründer besonders die sogenannte Replay-Funktion. «Künftig können Veranstalter ihren Gästen die Teilnahme am Live-Event anbieten und die Videoaufzeichnung anschliessend im Replay zur Verfügung stellen, was die Reichweite des Events natürlich massiv erhöht und ein entscheidender Vorteil ist.»

Die Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass die Zahl der Zuseher dank Replay-Funktion um ein Mehrfaches erhöht werden kann. «Wir sind fest davon überzeugt, dass im Jahr 2022 jedes Unternehmen und jede Organisation, die einen hybriden oder virtuellen Event plant, auf eine virtuelle Eventplattform setzen sollte.»

Zwei Firmen aus der Eventbranche

Ein wichtiges Merkmal der neuen Eventplattform ist die Verankerung in der Schweiz und in Liechtenstein. Hinter der Eventeo AG mit Sitz in Bendern (FL) und Niederlassung in Malans (CH) stehen zwei bekannte Event-Dienstleister: Die Bündner Filmproduktionsfirma On Air Production AG sowie die Liechtensteiner Eventagentur Skunk AG. Beide Unternehmen mit den Geschäftsführern Reto Janesch und Stephan Mark sowie Patrick Stahl und Markus Goop haben in den vergangenen 20 Jahren über 500 Events produziert und realisiert – und dabei die letzten Monate auch Eventeo bereits eingesetzt.

Als zusätzlichen Service bietet Eventeo Kunden an, die Film- und Live-Stream-Produktion ihrer Veranstaltungen zu übernehmen, sei es im eigenen Filmstudio in Malans oder direkt bei der Eventlocation, und sie bei der Planung und Organisation dieser Anlässe zu unterstützen. (pd/cbe)