Cosmiq Universe

Avatar erleuchtet Berner Alpen

Avatar erleuchtet Berner Alpen

Das Media-Tech-Unternehmen zeigt einen Avatar in den Alpen. Die Inszenierung stammt von Gerry Hofstetter.

Das Media-Tech-Unternehmen mit Sitz in Zug visualisiert einen Avatar in den Berner Alpen. Die Inszenierung stammt von dem Schweizer Lichtkünstler Gerry Hofstetter. Es ist das weltweit grösste je projizierte NFT in Kreation.