«Wir werden uns bald mit Ihnen in Verbindung setzen», lautet die neue Standartantwort von Twitters Pressestelle. Musk gab die Änderung am Freitag bekannt. Zunächst blieb unklar, ob Twitter nun auch tatsächlich wieder eine funktionierende Pressestelle hat – oder es nur eine etwas höflichere Form der Abweisung ist.

We are changing the auto-reply from to a “We will get back to you soon” infinite loop