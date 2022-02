Hostpoint: Rekordwachstum im Jubiläumsjahr

Das vergangene Jahr war für Hostpoint nicht nur ein Jubiläumsjahr, sondern trotz der pandemiebedingten Herausforderungen auch ein weiteres Rekordjahr. Der erzielte Jahresumsatz betrug insgesamt 26,8 Millionen Franken. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr belief sich somit auf 2,8 Millionen Franken (11,7 Prozent) und entspricht damit dem grössten Umsatzwachstum in der Geschichte des Unternehmens, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir freuen uns selbstverständlich sehr über dieses ausgezeichnete Ergebnis und sehen es als Bestätigung, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind. Auch im Jahr 2021 haben wir viel in die Weiterentwicklung unserer Plattform und unserer Produkte sowie in den weiteren Ausbau unseres Supportangebots investiert», wird Hostpoint-CEO und Co-Founder Markus Gebert zitiert.

Besonderes Highlight im abgelaufenen Jahr sei das 20-jährige Jubiläum des einstigen Rapperswiler Tech-Start-ups gewesen. In diesen zwei Jahrzehnten sei es Hostpoint gelungen, kontinuierlich zu wachsen und sich als grösster Anbieter für Webhosting und Domainregistrationen in der Schweiz zu etablieren. «Webhosting in der Schweiz war vor 20 Jahren sehr teuer und kaum automatisiert. Damals musste man teilweise noch den Telefonhörer in die Hand nehmen, um sich vom Provider eine E-Mail-Adresse einrichten zu lassen», sagte Gebert in einem persoenlich.com-Interview. «Wir waren damals der Ansicht, dass wir das besser machen könnten.» Heute beschäftigt Hostpoint laut Mitteilung 78 Mitarbeitende.

Im Domaingeschäft nähere sich Hostpoint mit grossen Schritten dem «magischen Meilenstein» von einer Million Domains. Per Ende 2021 verwaltete Hostpoint insgesamt 919'523 Domainnamen, was einem Zuwachs von 15,9 Prozent entspricht. Auch beim Webhosting bestätigen die Zahlen den Wachstumstrend. Die Gesamtzahl aller gehosteten Websites nahm um 5 Prozent auf 305'281 zu. (pd/cbe)