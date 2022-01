Inside-it.ch: Relaunch der Website mit neuer Suchfunktion

Besucherinnen und Besucher stehe neu eine Navigation mit fixen Rubriken zur Verfügung, und lasse sie die relevanten Inhalte so viel schneller finden, wie es in einer Mitteilung. Zum Relaunch der Website gehöre eine komplett überarbeitete Suchfunktion, die Usern die Möglichkeit gebe, für bestimmte Themen oder Autoren individuelle Mikronewsletter zu abonnieren.

Der «frische Wind» bei Inside IT bringe auch die Integration von inside-channels.ch mit sich, wie es weiter heisst. Ab jetzt seien alle IT- und ICT-Themen zentral an einem Ort zu finden. Ein Ausbau der redaktionellen Leistung erfolge bei den Newslettern: «Neu kuratieren wir unsere besten Inhalte aus den Schwerpunkt-Themen Security und E-Government und versenden diese jeden Dienstag bzw. Donnerstag», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Kurz zusammengefasst biete der Relaunch von Inside IT laut eigenen Angaben «mehr Interaktion, bessere Auffindbarkeit unserer redaktionellen Inhalte sowie mehr Recherche, Analyse und Hintergrund – wie gewohnt unabhängig». (pd/tim)