BoSW 2023: Relaunch meteoschweiz.ch holt den «Master»

Am Mittwochabend kürte Best of Swiss Web zum 23. Mal die besten Webprojekte des Jahres. Der Relaunch meteoschweiz.ch gewann den Titel «Master of Swiss Web 2023».

Von insgesamt 305 Projekteingaben schafften es 79 auf die Shortlist. Die 105-köpfige Expertenjury kürte daraus 11 Gold-, 22 Silber- und 44 Bronze-Gewinner. Die Gewinnerprojekte widmen sich verschiedensten Themen, von Sportveranstaltungen bis zur Digitalisierung von alten Werken. Die kreativen und innovativen Projekte schöpfen die Möglichkeiten der Digitalisierung nach allen Regeln der Kunst aus und zeigen, wie das Web im Jahr 2023 auszusehen hat, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bereits zum vierten Mal vergab dot.swiss den «Best of .swiss»-Award, der das beste Webprojekt mit Domain-Endung .swiss prämiert. Die Boje in eidgenössischem Rot ging an «suisa.swiss», dem neuen Webauftritt der Schweizerischen Genossenschaft für die Vertretung der Urheberrechte an Musik. Jurypräsident Fabian Unteregger lobte das Projekt dafür, dass die Seite einen komplexen Inhalt strukturiert auf den Punkt bringe. Ausserdem habe sie durch ihre Einfachheit in Kombination mit einem frischen Design bestochen. Zusätzlich gepunktet habe der Online-Auftritt mit seiner Viersprachigkeit - drei davon Landessprachen.

Die Projekte werden bei der Spezialkategorie «Best of .swiss» von der dreiköpfigen Jury nach ihrer handwerklichen Qualität beurteilt, aber auch danach, ob sie in ihrer visuellen Gestaltung und Anmutung die als typisch schweizerisch geltenden Eigenschaften umsetzen: Qualität, Innovation, Design, Bodenständigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Mehrsprachigkeit.

27 Kampagnen buhlten an der Award Night um den Goldbach Crossmedia Award. Den Sieg sicherten sich Andy Lusti, Mc Queen Films und Mediaschneider mit ihrer gemeinsamen Kampagne «Swisscom #pistenfarbe» (persoenlich.com berichtete).

Die Gesamtliste aller Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner gibt es hier. (pd/cbe)