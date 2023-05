Goldbach Crossmedia Award: Gold für #pistenfarbe von Swisscom

Am Mittwochabend war es in der Eventlocation The Hall wieder soweit: Die besten crossmedialen Kampagnen wurden im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web feierlich gekürt. 27 Cases gingen ins Rennen um den Goldbach Crossmedia Award und stellten sich der Beurteilung einer Expertenjury aus Vertreterinnen und Vertretern der Schweizer Medienbranche. Schlussendlich konnten Andy Lusti, Mc Queen Films und Mediaschneider mit ihrer gemeinsam gestalteten Kampagne Swisscom #pistenfarbe überzeugen, wie Goldbach in einer Mitteilung schreibt.

Von 2002 bis 2022 war Swisscom Hauptsponsorin von Swiss-Ski. Im gleichen Zeitraum führte der internationale Ski-Verband (FIS), unabhängig von diesem Engagement, die blaue und rote Pistenfarbe ein. Durch diese Entscheidung erscheinen seither die Pisten (unter anderem) in den Farben blau, rot und weiss – dem Corporate Design der Swisscom. Zusammen mit Andy Lusti, Mc Queen Films und Mediaschneider nutzte Swisscom diesen glücklichen Zufall und gestaltete eine fiktive Legende über die Entstehung der Pistenfarbe als geplanten Marketing-Coup.

Um die Bekanntheit und Reichweite dieser erfundenen Geschichte zu beschleunigen, wurden der echte Pistenfärber vom Lauberhorn sowie aktuelle und ehemalige Athletinnen, Athleten und Legenden aus dem Skisport für diese Aktion eingespannt.

Für die crossmediale Verbreitung wurde beispielsweise auf Ski-Events (inkl. Online-Live-Berichterstattung über die Arbeit eines Pistenfärbers) gesetzt, Social Media Posts und User Generated Content mit dem Hashtag #pistenfarbe verbreitet und sich an Social Media Trends – wie ASMR, Outfit-Challenges – beteiligt. Des Weiteren wurden Give-aways in der entsprechenden Farbpalette gebrandet sowie ein Film in verschiedenen Längen und Dramaturgien in passenden TV- und Online-Umfeldern ausgespielt.

Neben den Goldgewinnern wurden auch die Zweit- und Drittplatzierten gewürdigt. Mit der Kampagne «Migros Bier» vom Migros-Genossenschafts-Bund holte sich die Wirz Group den zweiten Rang und Jung von Matt Limmat durfte sich mit dem Case «Zweifel Yourz» von Zweifel Pomy-Chips über Bronze freuen.



Der Replay Ads Award – die Zusatzauszeichnung, welche neu eingeführt wurde, um die innovativsten Umsetzungen der neuen TV-Werbeformen auszuzeichnen – ging an die Clyde Winter Campaign 22/23, welche von Clyde Mobility realisiert wurde.

Weitere Informationen zu den Gewinnern und Shortlist-Nominierten finden Sie hier. (pd/cbe)