Im Zuge der Übernahme der Sportal Media Gmbh wurden die 13 Mitarbeitenden von Sportal per 1. Oktober 2020 von Ringier Sports übernommen und in die Digital Unit integriert, wie es in einer Mitteilung vom Freitagmittag heisst. Alexander Grimm, ehemals Gründer und CEO von Sportal, bekleidet neu die Position des Chief Digital Officers und nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung.

«Die Digitalisierung hat unsere Industrie in den vergangenen Jahren massiv verändert und wird dies auch weiter tun. Wir sind überzeugt, dass wir mit der Sportal-Übernahme über das zwingend notwendige Know-how im Bereich der zeitgemässen Vermarktung von bedeutenden Sportrechten sowie die damit in Verbindung stehenden Ressourcen verfügen, um auch weiterhin ein professioneller Dienstleister für den Schweizer Sport und die Partner aus der Wirtschaft zu sein», lässt sich Martin Blaser, CEO Ringier Sports, in der Mitteilung zitieren.

«Es freut mich ausserordentlich, dass wir heute diesen Schritt gemeinsam bekanntgeben können. Mit Ringier Sports haben wir einen optimalen Partner für die Zukunft gefunden, der im Sportmarketing den Fokus auf die Digitalisierung legt. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam für Marken, Ligen, Verbände und Sportveranstalter neue digitale Projekte realisieren und nachhaltige neue Ertragsmodelle entwickeln werden», sagt Alexander Grimm, Sportal-Gründer und neuer Chief Digital Officer von Ringier Sports.

Sportal Media wurde 2003 gegründet und fokussiert sich auf die Produktion von Sportcontent und die Vermarktung digitaler Medienangebote. Unter der Marke Sportal werden Sportinhalte für Fans und Marken auf verschiedenen sozialen-, digitalen- und TV-Plattformen aggregiert und kuratiert. Mit Sportal HD verfügt die Unternehmung über Programm-Know-how. Die Produktions-Unit erstellt und vertreibt Sport- und Lifestyle-Original-Programme sowie Branded Content. Sportal konzipiert Engagement-Strategien für Sport-Communities auf digitalen Plattformen und in Sozialen Netzwerken.

Sportal betreibt die Aggregations-Plattform sport.ch und beliefert junge, digital-affine Fans mit der täglichen Dosis an Sport in Form von Live-Ticker, Highlights, Videos, News und Streams. Zu Sportal gehört mit sportalhd.com auch das einzige deutschsprachige Sport-Streaming-Angebot, welches Live-Sport-Highlights mit Talks und Original-Programm kombiniert. Zum Streaming-Programm gehört zum Beispiel der Fussball-Talk «The Soccer Lounge», der bereits seit sechs Saisons wöchentlich das Geschehen rund um die Raiffeisen Super League mit Spielern und Experten beleuchtet. Mehr als 500’000 Unique User nutzen monatlich das Angebot von Sportal. Die Portale verzeichnen über 1,8 Millionen Visits pro Monat. (pd/lol)