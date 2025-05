Livingdocs: Ruben Schönenberger ist neu im Team

Publiziert am 16.05.2025

Ruben Schönenberger, derzeit Datenjournalist bei CH Media, wechselt im Sommer in das neu gegründete «Editorial Consulting»-Team von Livingdocs. Der Zürcher Softwareanbieter baut damit seine Beratungskompetenz für Medienunternehmen gezielt aus.

«Redaktionelle Teams werden in Ruben einen äusserst kompetenten Ansprechpartner für alle Fragen rund um ihre Prozesse und Aufgaben bekommen. Er ist nicht nur hervorragend qualifiziert, sondern auch fest verankert in seinen Erfahrungen mit redaktioneller Hektik und anhaltendem Transformationsdruck», wird Thomas Stamm, Head of Editorial Innovation & Client Partnerships, in einer Mitteilung zitiert.

Schönenberger war zuvor beim St. Galler Tagblatt in der Entwicklungsredaktion von CH Media tätig und leitete das Toggenburger Tagblatt sowie die Wiler Zeitung. Im neuen «Editorial Consulting»-Team arbeitet er künftig mit Martin Lüscher (vormals Watson und 20 Minuten) und Thomas Stamm (ehemals NZZ) zusammen. (pd/cbe)