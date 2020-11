Equipe: Sandro Feuillet verstärkt das Team

Die Zürcher Agentur baut ihr Media & Analytics-Team aus. Zum Oktober wechselte Sandro Feuillet von Mediaschneider zu Equipe und übernimmt die Position als Senior Consultant Analytics & Data, heisst es in einer Mitteilung

Feuillet hat umfangreiche Erfahrungen in der Beratung, Erstellung, Testing und Umsetzung von Tracking- und Analytics-Konzepten sowie in der Konzeption und Erstellung von Reporting-Dashboards. Er arbeitete die letzten knapp sieben Jahre in verschiedenen Positionen bei Mediaschneider und deren Tochterfirma Hoy. Bei Hoy hat er das Tracking & Analytics Team auf- und ausgebaut.

Als Projektmanager hat er umfangreiche Tracking & Analytics Projekte für Kunden wie Swisscom, Wingo, BMW, Basler Versicherung, Feldschlösschen, Edelweiss oder Swiss erfolgreich umgesetzt und dabei breites Wissen im gesamten Marketing-Analytics-Bereich in verschiedensten Verticals sammeln können.

Das Management von Daten werde immer mehr zum Herzstück des zeitgemässen Marketings, schreibt Equipe. Die Analyse, das Management und die Optimierung von Marketing Daten seien die Grundlage, um das Maximum aus den digitalen Marketing-Aktivitäten zu holen. Mit dem Neuzugang von Feuillet verstärke die Agentur die Practice in diesem Bereich. (pd/wid)