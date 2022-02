Metaversum

Schweiz soll zum «Metaverse Valley» werden

Virtual-Reality-Experte und ETH-Professor Markus Gross fordert in einem Papier gezielte Investitionen.

«Das technologische Wachstum ist jetzt an einem Punkt, an dem das Metaverse von Science-Fiction zur Realität wird», sagt Markus Gross, Leiter Computer Graphics Lab an der ETH Zürich und Leiter der Disney Research Studios. (Bild: Keystone/Gaëtan Bally)