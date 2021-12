Naoo ist laut Angaben des gleichnamigen Start-ups die «erste und einzige Schweizer Social App», wie es in einer Mitteilung heisst. Sie vereine bekannte Funktionen traditioneller Social-Media-Plattformen mit ganz neuen Features. Sie bringt auf «intelligente Weise» Nutzerinnen und Nutzer auf Basis ihrer Interessen zusammen und belohne sie für ihr Engagement. Im Vordergrund stehen der Aufbau und die Pflege von Beziehungen: Mittels User-Befragungen würden gemeinsame Vorlieben und Interessen abgeglichen und neue Profile vorgeschlagen. Zu ihrer «wachsenden Community» zählen unter anderem Influencerinnen und Influencer, Action-Sportlerinnen und -Sportler, Studierende und Fitness Models.

Das Konzept der App sei «neu und in der Schweiz einzigartig», wie es weiter heisst. Die Benutzerinnen und Benutzer würden für ihre Aktivitäten auf der Naoo-Plattform Punkte bekommen – beispielsweise für das Veröffentlichen eines Posts, das Liken anderer Posts, das Erhalten von Likes und Followern sowie das Einladen von Freunden. Die gesammelten Punkte könnten jederzeit in Geld umgewandelt oder für Gewinnspiele eingesetzt werden. Das System habe sich bereits bei vielen aktiven Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer bewährt. «Mit Naoo habe ich während einem Monat über 3’500 Punkte gesammelt und erhielt dafür 1’000 Schweizer Franken», lässt sich User und Stuntbiker SwissFabu in der Mitteilung zitieren. Und Marc-Olivier Pittner, Chief Growth Officer von Naoo, sagt: «Anstatt in Werbung zu investieren, können wir so möglichst viel Geld direkt der Community zurückgeben.»

Virtueller Winter Trail durch die Stadt Zürich

Nun hat Naoo im Rahmen seines Virtual-Reality-Weihnachtsspiels gemäss Mitteilung über 1000 virtuelle Päckchen in der Schweiz verteilt, den Grossteil davon in der Stadt Zürich. Die Nutzerinnen und Nutzer könnten – nachdem sie die App im App Store (bisher nur iOS) heruntergeladen haben – eine Karte aktivieren, um zu sehen, wo in ihrer Umgebung Geschenke versteckt worden seien. Sobald sie sich in der Nähe eines Geschenkes befinden würden, könnten sie es mit der App aufheben und würden je nach Standort 40 bis 1000 Punkte gutgeschrieben bekommen. So erhalte man beispielsweise für den Standpunkt Üetliberg 100 Naoo-Punkte, die 25 Schweizer Franken entsprechen.

Für jeden so ausbezahlten Franken spendet naoo zusätzlich einen Franken an Pro Juventute, um unter anderem die Bekämpfung von Kinderarmut zu unterstützen. Die Aktion läuft bis zum 31. Januar 2022.

Ausserdem nehme man beim Einsammeln der Geschenke automatisch am Gewinnspiel für die Haupt- und Nebenpreise teil. Ein Naoo-Mitglied könne jedes Geschenk höchstens einmal einsammeln. Pittner: «Unser Winter Trail stellt eine noch nie dagewesene Anwendung von Virtual Reality in der Schweiz dar. Wir wollen damit die Funktionen unserer Plattform einem breiten Publikum auf unterhaltende Weise näherbringen.» Er fügt an: «Wir hoffen, dass wir viele neue Benutzerinnen und Benutzer auf Naoo willkommen heissen und Pro Juventute durch diese Aktion einen möglichst grossen Beitrag schicken können.» (pd/tim)