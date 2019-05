Victor Digital Media Award: Shoppi Tivoli holt sich die Trophäe

Erstmals wurde der «Victor Digital Media Award» für Schweizer Shopping Center verliehen: Das Shoppi Tivoli sicherte sich die goldene Trophäe für den besten digitalen Auftritt. Mit Silber und Bronze wurden das Einkaufszentrum Glatt und das Centre Balexert ausgezeichnet. Die Awards haben die Kommunikationsagentur Farner und der wichtigste Fachkongress der Schweizer Shopping Center am Donnerstag am 12. SC Forum im Hotel Radisson Blu-Zürich Flughafen vor 350 Entscheidungsträgern der Schweizer Retail- und Immobilienbranche vergeben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der in Ko-Kreation von Farner und dem SC Forum entwickelte «Victor Digital Media Award» würdigt Einkaufszentren, die durch einen wirkungsvollen Online-Auftritt in der Kommunikation gekonnt Brücken zwischen Digital und stationärem Retail schlagen und so zum anhaltenden Erfolg der Branche beitragen.

Mit starker Präsenz und Sichtbarkeit, hoher Qualität im Content und einem konsistenten Markenauftritt über alle Kanäle habe sich das Shoppi Tivoli in Spreitenbach als die stärkste digitale Schweizer Shopping-Center-Marke durchgesetzt. «Bemerkenswert ist insbesondere, wie das Shoppi Tivoli sein Versprechen ‹Meine Welt, wie sie mir gefällt› auch im Online-Storytelling mit emotionalen Geschichten auflädt und vermittelt – einer der wichtigsten Faktoren, um Nähe zu den Kundinnen und Kunden zu schaffen», kommentiert Jurymitglied Christoph Emch und Stv. Leiter Digital Marketing & Research bei Farner in der Mitteilung den Entscheid. (pd/cbe)