Gamned! Schweiz: Silvana Imperiali Chételat wird Geschäftsführerin

Die Digitalagentur Gamned! ernennt Silvana Imperiali Chételat zur Geschäftsführerin ihres Schweizer Büros. Silvana Imperiali Chételat, mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der digitalen Kommunikation und Werbung, davon fast vier Jahre bei Gamned! in Zürich, tritt die Nachfolge von Pierre Berendes als Geschäftsführerin von Gamned! Schweiz an, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Sie werde sich weiterhin um das Wachstum dieses Teams bemühen, das bereits aus 40 Experten besteht – fast ein Viertel der gesamten Belegschaft von Gamned!.

Silvana Imperiali Chételat, hat in Sozial-und Politikwissenschaften (Universität Lausanne), in Medienmanagement (Berufsbildungszentrum Biel) und anschliessend in Digital Marketing (NMI London) ihre Studien abgeschlossen. Sie startete ihre Karriere Anfang der 2000er Jahre in Zürich bei der Publicitas und anschliessend in New York. Danach war sie hauptsächlich in der Schweiz bei Medien und verschiedenen Digitalmarketingagenturen tätig, bevor sie im Juni 2018 zu Gamned! wechselte.

In den letzten vier Jahren leitete Silvana Imperiali Chételat, an der Seite von Pierre Berendes, das Zürcher Büro. Heute tritt sie die Nachfolge von Pierre Berendes, der das Unternehmen verlässt, an.

«Es ist mir eine Ehre, die bemerkenswerte Arbeit, die Pierre Berendes für das Schweizer Büro geleistet hat, zusammen mit einem starken Team, auf einem dynamischen und anspruchsvollen Markt, fortzusetzen! Als grosse Unterstützung dazu, freue ich mich sehr, auf Diane de Vilmorin (im Bild unten) zählen zu dürfen, die mir als stellvertretende Geschäftsführerin zur Seite steht und für das Genfer Bürozuständig ist», erklärt Silvana Imperiali Chételat.

Diane de Vilmorin studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paris Nanterre und Management an der ESADE Barcelona. Ihre berufliche Laufbahn führte sie von Paris nach Genf, wo sie als Sales Managerin für digitale Medien tätig war. Sie ist seit Februar 2014 bei Gamned! und übernimmt von nun an, als stellvertretende Geschäftsführerin, die Leitung des Büros in Genf.

«Wir freuen uns sehr über diese Nominierungen. Silvana und Diane haben bereits viele Herausforderungen gemeistert und verfügen über die Fähigkeiten, Gamned! Schweiz mit digitaler Innovation und lösungsorientierter Kundenbetreuung beim Weiterwachsen zu verhelfen. Ich wünsche Silvana und Diane viel Erfolg in ihren neuen Funktionen und möchte die Gelegenheit nutzen, um Pierre Berendes für sein volles Engagement und seinen grossen Beitrag seit 2013 zum Erfolg von Gamned! in der Schweiz zu danken». Olivier Goulon, Mitbegründer und CEO von Gamned!. (pd/wid)