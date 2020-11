TikTok: Smile landet mit Alisha Lehmann einen Viralhit

Twitter

Tweets mit Verfallsdatum weltweit lanciert

Die Fleets werden nach 24 Stunden gelöscht. So will man zurückhaltende Nutzer an den Dienst heranbringen.

