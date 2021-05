Invibes: Standort Schweiz ausgebaut

Seit der Gründung 2011 wächst Invibes jährlich um über 50 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Für Q1-2021 könne das börsenkotierte Unternehmen in einem schwierigen Marktumfeld eine Umsatz-Steigerung von 98 Prozent gegenüber Vorjahr ausweisen.

Das Team in Zürich werde nun im Zuge dieser positiven Entwicklung in den kommenden Monaten von fünf auf sechzehn Mitarbeiter ausgebaut.

«Das Bedürfnis der Kunden nach innovativen und qualitativ hochstehenden Ad-Formaten nimmt in einem mehrheitlich programmatisch getriebenen Markt signifikant zu. Die professionelle, persönliche Beratung in Verbindung mit transparenten Angeboten und harten Leistungsgarantien sind ein wichtiger USP für die Kunden von Invibes», so die Mitteilung weiter.

Tom Uebersax lässt sich wie folgt zitieren: «Mein Team und ich freuen uns über das Vertrauen und die Chance, den Schweizer Markt auf der internationalen Landkarte von Invibes Advertising als Leuchtturm zu positionieren. Dieser Ausbau ist auch ein positives Signal für unsere Partner und Kunden. Invibes hat sich früh auf die bevorstehende Cookie-Revolution vorbereitet und adaptiert. Mit unseren individuellen Formaten, der proprietären Technologie und unserer Data-Strategie haben wir international aber auch auf dem Schweizer Markt ein Alleinstellungsmerkmal.» (pd/lol)