Twitter

Stars testen Funktionen zum Geldverdienen

Twitter-Promis mit einer grossen Gefolgschaft in den USA sollen in einem Test kostenpflichtige Inhalte anbieten können. Von den Einnahmen muss allerdings eine Kommission an Twitter abgeliefert werden.

Eintrittskarten für Audio-Veranstaltungen: eine neue Funktion auf Twitter soll dies möglich machen. (Bild: Twitter)