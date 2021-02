Carvolution: Start-up erhält weitere 15 Millionen Franken

Das bernische Start-up Carvolution sichert sich in einer weiteren Kapitalrunde 15 Millionen Franken und baut damit «seine führende Rolle im Auto-Abo-Markt» weiter aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Leadinvestor unterstützt neu Francisco Fernandez das Auto-Abo-Unternehmen. Weiter ist neu auch Ringier Digital Ventures mit an Bord.

Olivier Kofler, CEO von Carvolution, habe bei der Auswahl der neuen Investoren den Fokus auf die Erweiterung des Know-hows gelegt. Mit Francisco Fernandez würden sich für Carvolution im Bereich Banking und Fintech neue Türen eröffnen. Fernandez, bekannt als Serial-Entrepreneur und Verwaltungsratsmitglied bei der Avaloq Group, ist neu auch im Verwaltungsrat von Carvolution, heisst es weiter.

Mit Ringier Digital Ventures, dessen Fokus auf schnellwachsenden und innovativen Start-ups liegt, erlange Carvolution Zugang zur Medien- und digitalen Marktplatz-Expertise der Ringier-Gruppe. Dieses Know-how werde bei der weiteren Vermarktung und Entwicklung helfen. Als Pionier im Auto-Abo-Markt sieht sich Carvolution laut Mitteilung in der Pflicht, einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten. Kofler: «Die Vorteile eines Auto-Abos liegen auf der Hand, denn die Einfachheit, die Flexibilität und das einmalige digitale Kundenerlebnis gab es in dieser Form für das eigene Auto in der Schweiz noch nicht. Und noch dazu: Preiswerter Autofahren geht fast gar nicht.»

Bestehende Investoren wie Redalpine und Armada würden in der aktuellen Runde allesamt mitziehen. Auch die Mobiliar als strategischer Partner erhöht ihr Engagement und investiert weiter, wie es heisst. (pd/cbe)