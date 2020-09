Adgomobile und Adello: Strategische Partnerschaft ausgebaut

Durch die Zusammenarbeit mit Adello setzt Adgomobile-CEO und Founder Raimund Darnhofer auf die Stärken der jeweiligen Partner, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Adgomobile nutze die «AdCTRLTM Marketing Cloud» von Adello für automatisierte Mobile-Kampagnen und biete mittelfristig auch Integrationsprojekte über die flexiblen APIs von Adello an. Durch das Kundenwachstum baue das Unternehmen sein Team zudem auf zehn Personen aus. Mit Simon Ritter wird erstmals ein Adgomobile-Mitarbeiter direkt vom Adello-Standort in Zürich operieren.

Diese engere Zusammenarbeit bringe für Kunden grosse Vorteile. «Da ich nun direkt in die Zürcher Büros von Adello eingebunden bin, kann ich die Beratungskompetenz der patentierten AI-Technologie schneller aufbauen und erhalte wertvollen Zugang zu AdOperations, Frontend Development und Data Science. Der Zugriff auf zwölf Jahre Erfahrung eines aus der Schweiz heraus gewachsenen, internationalen Teams ist für mich genauso wertvoll wie einmalig», lässt sich Ritter zu seinem neuen Arbeitsplatz im Züricher Seefeld zitieren.

«Wir sehen Adgomobile als starken Partner für die kundennahe Ansprache von KMUs im gesamten DACH-Raum und freuen uns auf die vertiefte Zusammenarbeit», so Sandor Laczko, der das Schweizer Geschäft von Adello verantwortet. «Durch diese Kooperation werden kundenorientierte Beratung mit erwiesener Daten- und Technologiekompetenz ideal zusammengeführt. Dies erlaubt beiden Partnern, sich stärker zu fokussieren.»

Expansion als nächster grosser Schritt

Der Markt in der Schweiz habe Adgomobile sehr erfolgreich angenommen. Die konsequente Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse sei dabei wichtigster Baustein. «Dank exzellentem Kundenservice und qualifizierter, individueller Beratung schafft es das Team um Raimund und Senada Darnhofer, sich positiv vom Wettbewerb zu differenzieren. Der nächste Schritt wird die fortgeführte Expansion sowohl im heimischen, als auch im internationalen Markt sein. Dazu wird die Produktpalette stetig verbessert und ausgeweitet und das SaaS-Produkt adgomobile.direct lanciert, über das Kunden eigenständig mobile Werbekampagnen aufsetzen und steuern können», heisst es abschliessend in der Mitteilung. (pd/lol)