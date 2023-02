Feinheit: Strategische Partnerschaft mit Ateleris

Die letzten Wochen und Monate war das Thema KI oder Machine Learning in aller Munde. Feinheit hat am Donnerstag zu einem «FeinTalk» zum Thema eingeladen und rund 50 Personen aus Wirtschaft, Politik, NGOs und Behörden willkommen geheissen. Verwaltungsratspräsident Moritz Zumbühl führte mit ihnen und drei Gästen, Karpi (Regisseur und KI-Komiker), Angela Müller (Leiterin AlgorithmWatch Schweiz) und Simon Felix (Gründer von Ateleris), eine umfangreiche Diskussion, wie es in einer Mitteilung heisst.

Es ging darum, Entwicklungen, Chancen und Gefahren einzuordnen sowie Anknüpfungspunkte zu finden. «Gerade weil diese Technologie Sonnen- und Schattenseiten hat, möchten wir in keiner Weise die Entwicklung verherrlichen oder schlecht reden. Wir wollen, respektive müssen jetzt als Agentur gemeinsam mit euch Lösungen für einen reflektierten Umgang finden», sagte Moritz Zumbühl zu den Anwesenden.

Feinheit spannt mit Ateleris zusammen

Ausgehend vom «FeinTalk» ist eine strategische Partnerschaft zwischen Feinheit und Ateleris entstanden, wie es weiter heisst. Ateleris sei ein unabhängiges Schweizer Software-Entwicklungs-KMU mit fundierter Erfahrung in der Implementierung verschiedener Machine-Learning-Anwendungen. Dies ergänze die Stärken von Feinheit in der strategischen Beratung, im visuellen Design und in der Programmierung von Websites und webbasierter Infrastruktur optimal.

Gemeinsam wollen die beiden Purpose-getriebenen Unternehmen NGOs, NPOs und auch die Zivilgesellschaft dazu befähigen, von Machine Learning zu profitieren. Dafür lancieren sie drei spezifische Beratungs-Angebote: «AI Assessment – Chancen und Risiken von Machine Learning für eure Organisation», «Machine-Learning-Krea-Workshop mit Fachinput» und «Generativer Content mit AI-Tools für eure Social-Media-Kanäle».

Mit dem Beratungs- und Fachwissen von Feinheit in der Kommunikation und dem praktischen Know-how von Ateleris entstehe «eine vielversprechende Zusammenarbeit für einen reflektierten Umgang mit und einen wirkungsvollen Einsatz von Machine Learning». (pd/cbe)