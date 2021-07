Zattoo: Streaming auf Connected-TV legt deutlich zu

Von den insgesamt 850’000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die in der Schweiz die Fussball-EM über die Apps des TV-Streaming-Anbieters verfolgten, sahen rund 190’000 Zuschauende die EM auf den französischsprachigen Sendern und mehr als 80’000 auf den italienischsprachigen Sendern, wie Zattoo in einer Mitteilung schreibt. Zusätzlich schauten rund 1,2 Millionen Menschen die EM über den Zattoo-Player auf Partnerseiten wie 20min.ch, tagesanzeiger.ch oder lematin.ch.

Am liebsten streamten die Zattoo-Nutzer in der Schweiz die EM auf Connected-TV. Smart-TV und Streaming-Geräte machen dabei einen Anteil von 49 Prozent an der Gesamtnutzung aus. Zum Vergleich: An der EM 2016 lag dieser Anteil noch bei 25 Prozent.

Die Nutzung über das Web hingegen ging zurück, wie es weiter heisst. Bei der EM 2016 lag der Anteil bei 40 Prozent, dieses Mal waren es noch 30 Prozent. Dasselbe gilt für die mobile Nutzung. Hier ging der Anteil von 35 auf 21 Prozent zurück.

«Live-Events wie die Fussball-Europameisterschaft spielen in der TV-Nutzung nach wie vor eine grosse Rolle», wie Jörg Meyer, Chief Officer Content and Consumer bei Zattoo, in der Mitteilung sagt. «Viele wichtige Meilensteine in der Geschichte von Zattoo waren mit eben solchen Sport-Highlights verknüpft, wie zuletzt die Reduzierung unserer TV-Streaming-Latenz auf gerade einmal zehn Sekunden kurz vor der EM 2021. Die Mehrheit der Zuschauer hat die Spiele auf dem Fernseher über Zattoo verfolgt, dies zeigt, dass Zattoo von vielen bereits als Alternative zu traditionellen Empfangswegen genutzt wird.»

Trotz eines spannenden Finales war das Achtelfinale zwischen Frankreich und der Schweiz das Spiel mit den meisten Zuschauenden in der Schweiz (über 150’000 Zuschauer). (pd/lom)