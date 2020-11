Social Kampagne: Supercedi verwirrt für Samsung ein Chamäleon

In Hinblick auf das wichtige Endjahresgeschäft lanciert Samsung eine Social-Media-Kampagne, die zwei wichtige Neuerscheinungen von 2020 zum Gesprächsthema in der Gen Z machen soll: Das Galaxy Z Flip 5G und das Galaxy S20 FE 5G. Um die junge Zielgruppe mit den Smartphones vertraut zu machen, holt die Kreativagentur Sir Mary «Supercedi» Cedric Schild ins Boot, wie es in einer Mitteilung heisst.

In den Spots zeigt Cedi verschiedene, natürlich nicht ganz ernst gemeinte Kniffe mit den beiden Smartphones. So gibt er eine kurze Anleitung, wie man sein altes Handy mit einem kurzen Ruck und mithilfe einer Schraubzwinge zum faltbaren Galaxy Z Flip 5G verwandelt. Oder wie die breite Farbpalette der Galaxy S20 FE 5G Geräte ein Chamäleon verwirrt. Die drei 15s Story-Ads kommen exklusiv auf TikTok und Instagram zum Einsatz und wurden im September produziert.



Nach wenigen Wochen generierten die Videos bereits über 1,6 Millionen Views und über 1,5 Millionen Social Media Engagements. Alleine auf Cedis TikTok-Kanal sammelte ein Video über 65'000 Likes.

Verantwortlich bei Samsung: Fabian Fehr, Allan Haverman, Nora Baumann; verantwortlich bei Sir Mary: Nicolas Hostettler, Pascal Baumann, Andi Portmann, Julia Fischhaber, Tina Mons, Balz Chen; Team Supercedi: Cedric Schild, Florian Scholl, Remo Schluep (pd/wid)