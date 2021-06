Der nationale Award der Schweizer Game-Industrie wird neu an der Zurich Game Show vergeben. Der vom Branchenverband Swiss Game Developers Association (SGDA) lancierte Award für die besten Schweizer Games wurde in den vergangenen sieben Jahren kontinuierlich aufgebaut, wie es in einer Mitteilung heisst. Nun werde der jährliche Branchenpreis jeweils im Rahmen der Zurich Game Show mit einer Award-Show zelebriert.

An der Zurich Game Show wird laut Mitteilung nicht nur ein grösseres Publikum erreicht, sondern auch viele Entscheidungsträger aus anderen Branchen. Game-Entwickler und Game-Entwicklerinnen sind in vielen Wirtschaftszweigen gefragte Spezialisten, die Unternehmen helfen können, den Schritt in die digitale Zukunft erfolgreich zu meistern. «Gamification» hält nicht nur in Schulen und Schulmaterialien, sondern auch in der Werbung und allen Wirtschaftszweigen Einzug. Das spielerische Vermitteln von oft komplexen Inhalten wird in immer mehr Anwendungen zum Erfolgsfaktor. Gameentwicklung und die Kreation neuer Games wird ein immer grösserer Image- und Umsatzfaktor für die Schweiz.

Zahlreiche Schweizer Games sind regelmässig Teil auf globalen Bestenlisten und beweisen sich auf dem Weltmarkt. Die Swiss-Game-Awards-Preisverleihung ist somit auch die Plattform der national und international florierenden Schweizer Games Branche.

Die Zurich Game Show, die grösste Game-Messe der Schweiz, hat bereits in den vergangenen Ausgaben den Schweizer Game-Designern eine Plattform gegeben. Nun sollen die Swiss Game Awards mit einem Ausbau des Konzeptes neu ausgerichtet und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Sieger-Projekte werden dem Publikum während der ganzen Messe vorgestellt. Auch das Spielen dieser Games wird möglich sein, damit die preisgekrönten Games national und international Beachtung finden.

Die Award Night wird in den Hallen der Messe Zürich während der Zurich Game Show vom 12. bis 14. November abgehalten. (pd/cbe)